عبدالله بن زايد ورشيد ميريدوف يبحثان علاقات الصداقة

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان.

وجرى خلال اللقاء -الذي عقد في أبوظبي- بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزه في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

عبدالله بن زايد مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان (وام)

كما تبادل سموه ومعالي رشيد ميريدوف وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي رشيد ميريدوف، ونقل تهاني قيادة الدولة الرشيدة إلى تركمانستان قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد. كما أكد سموه على العلاقات الإماراتية التركمانية المتميزة وما تزخر به آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من فرص واعدة للنمو والتطور على مختلف الأصعدة.

عبدالله بن زايد في حديث مع رشيد ميريدوف

من جانبه، توجه معالي رشيد ميريدوف بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، معرباً عن تمنياته للدولة بدوام الرخاء والازدهار. وأكد معاليه حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان.