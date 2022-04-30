دليل إرشادي للمباني الخضراء في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكد الشيخ المهندس محمد بن عبد الله بن ماجد القاسمي مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة لـ«الاتحاد»، أن فكرة المباني المستدامة تتجسد في ابتكار وتطوير الحلول لتحسين الممارسات الاجتماعية والبيئية من أجل الحفاظ على استراتيجية التنمية المستدامة، بحيث يكون تصميم المباني باستخدام طرق وتقنيات ترفع من كفاءة المبنى في استخدام المياه والطاقة، وكافة التقنيات الحديثة والأفكار الإبداعية لتصميم المبنى لتكون البيئة الداخلية والخارجية للمبنى بجودة عالية، حيث تجتمع كل تلك الأمور لتحقيق عملية التنمية المتكاملة.

محمد القاسمي

وأوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تتكاتف مختلف الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة لتحقيق الرؤية المشتركة للمباني الخضراء، كما تعمل بلدية مدينة الشارقة على تعزيز التعاون مع هذه الدوائر والهيئات لتجسيد الرسالة المشتركة لتعميم تجربة المباني الخضراء على جميع مبانيها، وذلك وفق مراحل متسلسلة تبدأ بنشر الوعي بأهمية تعزيز ثقافة المباني الخضراء واستخدام تقنيات البناء المستدام للحد من تأثير التغيرات المناخية من جهة وتوفير حياة بيئية أفضل تحافظ على التوازن الاقتصادي والبيئي التي تقتضيها عملية التطوير العمراني والاقتصادي التي تشهدها الإمارة ولضمان حياة بيئية وصحية أفضل للأجيال القادمة من جهة أخرى.

وأوضح القاسمي أن البلدية أصدرت دليلاً إرشادياً للمباني الخضراء تهدف من خلاله إلى المساهمة في تحقيق توجهات الإمارة لدعم التحول الشامل نحو الاستدامة واستغلال موارد الطاقة، وتشجيع الملاك والمستثمرين والعاملين في قطاع البناء والتشييد على توفير أعلى مستوى من معايير التصميم الهندسي، لضمان تطبيق مبادئ ومواصفات الأبنية الخضراء وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع مستوى سعادة الأفراد في المجتمع في مدينة الشارقة والارتقاء بمستقبل مستدام.

ويشير مصطلح المباني الخضراء بناء على الدليل الإرشادي للمباني الخضراء الذي أصدرته البلدية إلى ممارسات إنشاء هياكل واستخدام عمليات ذات كفاءة بيئية عالية في استخدام الموارد طيلة دورة حياة البناء، بدءا ً من تحديد الموقع والتصميم والتشغيل والترميم والصيانة، وحتى الهدم والترحيل، وتتكامل هذه الممارسات مع التصميم الكلاسيكي للمبنى من حيث المر افق العامة، والاقتصادية في الاستثمار، وقوة التحمل أو الديمومة في عمر المبنى، وأخيراً الراحة في الاستخدام وكما هو معروف فالمباني الخضراء معروفة كأبنية مستدامة وذات أداء عالٍ.