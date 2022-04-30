307 آلاف مستفيد من مشاريع «الفجيرة الخيرية»

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الفجيرة الخيرية حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار «والله يحب المحسنين»، والتي نفذتها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي نفذت من خلالها مجموعة من المشاريع الخيرية اشتملت على إفطار الصائم والمير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة الفطر، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة والأيتام والمحتاجين خلال الشهر الكريم.

وصرح معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة قائلاً: يسعدني أن أتوجه برسالة شكر وتقدير لكل محسن ومحسنة باسم كل محتاج شملته رعايتكم ودعمكم، فبفضل من الله عز وجل ثم برعايتكم ومساندتكم، استطاعت الجمعية مساعدة آلاف المحتاجين في شهر رمضان المبارك، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 307.163 مستفيداً، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من مشروع إفطار الصائم 303.690 فرداً طوال الشهر الكريم بمعدل 10.123 وجبة إفطار يومياً، كما شاركت 22 أسرة منتجة في مشروع إفطار الصائم، بإجمالي 70 ألف وجبة إفطار طوال الشهر.

وتم توزيع المير الرمضاني على (2000) أسرة، فيما استفادت 1100 أسرة من أموال الزكاة، في شهر رمضان، في حين استفادت 100 أسرة مستحقة من زكاة الفطر، و273 طفلاً من مشروع كسوة العيد.

وأشاد الرقباني بالمحسنين الداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية، والذين كانوا خير شريك ومعين للجمعية في تنفيذ مشاريعها الخيرية والشكر موصول لجميع الدوائر المحلية والشركات والمؤسسات بإمارة الفجيرة، والتي ساهمت في إنجاح الحملة الرمضانية.