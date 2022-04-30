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الإمارات
«الهلال الأحمر» تتسلم طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة الخييلي
خلال تسلم الطرود الغذائية (الاتحاد)
1 مايو 2022 02:48

محمد البلوشي (العين)

 تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة الخييلي لدعم مبادراتها الإنسانية والأسر المتعففة.
 وأشرف وفد من هيئة الهلال الأحمر فرع العين، وجابر حمد بن سهيل أمين سر مركز سهيل بن عويضة الخييلي، على توزيع المساعدات للأسر المتعففة أمام مبنى «الهلال» في المرخانية، وتضمنت الطرود مواد غذائية لأكثر من 2500 أسرة بالعين. وقال الدكتور أحمد الظاهري مدير فرع الهيئة بالعين: بدأنا من الأسبوع الأخير منذ رمضان بتوزيع 2500 طرد غذائي مع مراعاة عدد أفراد الأسرة خلال توزيع الطرود، موضحاً أن الطرود يتم إعدادها بمكونات أسر تتراوح بين 6 إلى 7 أفراد، وفي حال وجد الموزعون عائلة بأكملها في منزل الأسرة المحتاجة للدعم يتم منحهم أكثر من طرد. 
وقال جابر حمد بن سهيل: إن المبادرة تأتي ترجمة للقيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على نهجه الراسخ قيادتنا الرشيدة حتى باتت الإمارات منارة عالمية للخير.

الهلال الأحمر الإماراتي
العين
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