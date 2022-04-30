«دو» تتبرع بمليون درهم لمؤسسة الجليلة

دبي ( الاتحاد)

أعلنت «دو» عن تبرعها بمبلغ مليون درهم لمؤسسة الجليلة، المؤسسة العالمية غير الربحية للرعاية الصحية التي تكرِّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث الطبية وتهدف إلى تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الطبي.

وجاء الإعلان عن المبادرة من جانب فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والدكتور عبد الكريم العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة.

وستساعد هذه المنحة في تمويل مشاريع المؤسسة، بما في ذلك المنح والمشاريع البحثية التي توفر فرصاً تدريبية لأكثر من 400 طالب وزميل ما بعد الدكتوراه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وساهمت في نشر 321 مادة بحثية في العديد من المجلات العلمية الدولية، إضافة إلى تقديم نحو 284 عرضاً توضيحياً في مؤتمرات محلية وعالمية مرموقة.