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شرطة أبوظبي تكرم الشركاء في الملتقى الرمضاني
شرطة أبوظبي تكرم الشركاء في الملتقى الرمضاني
1 مايو 2022 02:47

أبوظبي (الاتحاد)

كرم العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، الشركاء ضمن الملتقى الرمضاني والذي أقيم في المقر الهندي الإسلامي بأبوظبي، بحضور العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وعدد من الضباط، وممثلي الجهات المشاركة.
وأكد مدير قطاع أمن المجتمع حرص شرطة أبوظبي على تعزيز ثقة الجمهور بالصورة التي تحقق التعاون، وتنمي روح المشاركة المجتمعية وتسهم في تنفيذ الإجراءات الأمنية بما يحقق التلاحم المشترك بين الأجهزة الأمنية والمجتمع وأفراده ومؤسساته، وخلق مفاهيم جديدة عن طريق التوعية، ومبدأ احترام القانون لدى المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن القيم العظيمة لشهر رمضان الكريم من مودة وتراحم تمثل الدافع الرئيسي لتعزيز ممارسات التكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم. 

شرطة أبوظبي
رمضان
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