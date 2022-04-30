«أجرة الشارقة» توزع 15000 وجبة

الشارقة (الاتحاد)

وزعت «أجرة الشارقة» التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، 15000 ألف وجبة إفطار طيلة شهر رمضان المبارك، بمقدار 500 وجبة يومياً، على سائقي أجرة الشارقة في مختلف المناطق العاملين بها في الإمارة، تحقيقاً لقيم الخير والعطاء، وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

وقال خالد الكندي، المدير التنفيذي لـ أجرة الشارقة، «يأتي هذا العمل الخيري في شهر الخير، تجسيداً للقيم النبيلة التي يحث عليها الشهر المبارك، وتعزيزاً للروابط المجتمعية التي تبث روح التعاون والانتماء والتكافل بين أفراد المجتمع، وتحقيقاً لاستراتيجية أجرة الشارقة في تحقيق مسؤوليتها المجتمعية وتعميق مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني بين أفراد المجتمع.

من جانبه، قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بجمعية الشارقة الخيرية:«إن مشروع إفطار صائم من أهم مشاريع الحملة الرمضانية، حيث يجسد مبادئ التكافل الاجتماعي ويعمق الشراكات بين الجمعية وسائر مؤسسات القطاع الحكومي والخاص».