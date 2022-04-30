مستشفى زايد العسكري بالبطائح يقدم خدماته لمنتسبي «الدفاع»

أبوظبي (وام)

أعلن مستشفى زايد العسكري بالبطائح عن تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة في الإمارات الشمالية.

ويعد مستشفى زايد العسكري بالبطائح نقلة نوعية في مجال تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة لمنتسبي القوات المسلحة في الإمارات الشمالية بهدف تعزيز مستوى الرعاية الطبية والصحية التي يقدمها سلاح الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، مما يسهم في تقديم مستوى عال من الرعاية الصحية، وذلك بهدف تخفيف العبء والجهد والوقت على المراجعين عبر توفيره كامل الخدمات الطبية والعلاجية، على حد سواء، إلى جانب تخفيفه الضغط على العيادات الخارجية في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي. وأوضح عقيد طبيب أحمد السعدي مدير مستشفى البطائح أنّ المستشفى حريص على استخدام أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة في مجال طب وجراحة العيون، إيماناً بقيمة نعمة البصر، مشدّداً على مواصلة الاستثمار في نخبة الكفاءات الطبية المؤهلة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة والدقيقة، في سبيل توفير أفضل الخدمات العلاجية المطابقة لأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق سعادة ورضا المرضى. وأشار إلى أنه لدينا طاقم طبي مواطن في مستشفى زايد العسكري بالبطائح لإجراء عمليات زراعة طبقية العين التي تعتبر من أحدث العمليات في علاج فشل بطانة القرنية والقرنية المخروطية وندبات القرنية. وقال الدكتور أحمد السعدي إن عمليات زراعة القرنية الطبقية تتم كإجراء جراحة اليوم الواحد ولا يتوجب تنويم المريض في المستشفى قبل أو بعد العملية وفي كثير من الأحيان يتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي، بعدها يغادر المريض إلى المنزل ويتم إعطاؤه موعداً للمتابعة. وأضاف أنه سعياً وراء خدمة المرضى بالشكل الأمثل ووصول الخدمة المتميزة لمستحقيها مع تقليل المسافات هي أحد أهداف سلاح الخدمات الطبية، فحرصنا على توفير هذه الخدمة إلى جانب الخدمات الجراحية الأخرى مثل جراحة المناظير وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة الأنف والأذن والحنجرة في إطار مستشفى متكامل يقدم خدمات أخرى مثل الطوارئ والعناية المركزة ومناظير المعدة وأمراض الباطنية. وأشار إلى أن مستشفى زايد العسكري بالبطائح يكمل منظومة الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم خصوصا في المناطق الشمالية في الدولة.