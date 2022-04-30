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118 ألف معاملة للخدمات الرقمية في الظفرة
بلدية الظفرة تتوسع في إنجاز معاملات الخدمات الرقمية (من المصدر)
1 مايو 2022 02:47

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كشفت إحصائيات بلدية منطقة الظفرة عن إنجاز أكثر من 118 ألفاً و629 معاملة للخدمات الرقمية تم إنجازها خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال نفس العام في مراكز الخدمة أكثر من 4453 معاملة، وبلغت نسبة مطابقة المتطلبات الخاصة بالتدقيق على برامج استمرارية الأعمال والذي تم تنفيذه من قبل هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث 93.15 %. 
نجحت بلدية منطقة الظفرة خلال العام الماضي في إغلاق كافة البلاغات الواردة على مركز الاتصال الحكومي لحكومة أبوظبي 80055 وذلك بنسبة 100 %، كما قامت بإغلاق كافة البلاغات الواردة على رقم الطوارئ 993 وذلك بنسبة 100 %.
وشهد العام الماضي تفعيل خدمة طلب توصيل المواد الغذائية عبر المنصة الذكية (سمارت هب)، حيث بلغ عدد معاملات المواد الغذائية عبر المنصة 185 ألفاً و575 معاملة، وذلك ضمن جهود البلدية للتسهيل على المواطنين صرف احتياجاتهم من السلع الغذائية المدعومة عبر استخدام المنصات الذكية.
وجدير بالذكر أن بلدية منطقة الظفرة خلال شهر رمضان الحالي وفرت 246 سلعة غذائية مدعومة للمواطنين بمراكز التوزيع على مستوى مدن المنطقة (مدينة زايد، مدينة ليوا، مدينة المرفأ، مدينة غياثي، مدينة السلع، ومدينة دلما)، بالإضافة إلى 5 منافذ لجمعية الظفرة التعاونية، كما أن المواد الغذائية التي تقدم هي مواد متغيرة، وذلك حسب اعتماد لجنة تنظيم مراكز السلع المدعمة بدائرة البلديات والنقل. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من كمية المواد الغذائية 6707 أُسر مواطنة، وتعمل البلدية على إضافة سلع ومواد غذائية جديدة للمستفيدين، وتقديم عروض على أسعار البيع بناءً على التخفيضات التي يتم إرسالها من لجنة تنظيم مراكز بيع السلع الغذائية المدعمة.
كما تمت مضاعفة المخصصات من المواد الغذائية المدعمة، ماعدا الأرز المدعم والطحين خلال شهر رمضان الكريم على جميع منافذ البيع في مستودعات المدن الست والفروع الرئيسية لجمعية الظفرة التعاونية، وذلك بعد صدور القرار من لجنة تنظيم مراكز بيع السلع المدعمة. وتحرص البلدية على توفير عبوات جاهزة للأرز يتم بيعها للمواطنين الراغبين في إخراجها كزكاة الفطر وزن 3 كجم خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تفعيل الصرف المشترك للسلع الغذائية لحاملي بطاقات المواد الغذائية بين منافذ البيع في البلديات الثلاث، بغض النظر عن مكان الإقامة أو مكان صدور بطاقة صرف المواد الغذائية.

الظفرة
الخدمات الرقمية
بلدية الظفرة
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