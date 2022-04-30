شرطة دبي تكرم الفائزين في منافسات «اخسر وزنك.. واكسب صحتك»

دبي (الاتحاد)

كرم العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية بالوكالة، الفائزين في منافسات «اخسر وزنك... واكسب صحتك»، بحضور المقدم محمد السويدي، من مركز شرطة القصيص، والسيدة فاطمة بوحجير، منسقة المبادرة، وفريق عمل مبادرة الروح الإيجابية، في حديقة عود المطينة.

وكانت مبادرة الروح الإيجابية، قد أطلقت بالتعاون مع مركز شرطة القصيص و«قروب ألف» بقيادة كابتن بطي الحامض، منافسات «اخسر وزنك.. واكسب صحتك» بحديقة عود المطينة، بمشاركة 120 من سكان منطقة عود المطينة الأولى، بهدف شغل أوقات فراغ الشباب بما هو مفيد، والتحفيز على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وإرسال رسائل توعوية للمشاركين عبر إدارات القوة المختلفة، والتي تعمل مع مبادرة الروح الإيجابية عن كثب لتعزيز الأهداف المرجوة منها، إلى جانب مشاركة مركز تعزيز الجاهزية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في عملية توعية المشاركين، وأخذ قياسات وتعريفهم بأهمية الرياضة للوقاية من الأمراض.

وتوجه العقيد علي خلفان المنصوري، بالشكر إلى كافة الشركاء الاستراتيجيين، مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، على دعمهما لإنجاح المبادرة، ولكل من ساهم في تحقيق أهدافها الصحية والتوعوية. كما تقدم بالشكر إلى شركة جويل ايسنس للعطور على رعايتها للمنافسات.

وكرم العقيد الفائزين وهم سلطان سعيد العليلي الذي تمكن من إنقاص وزنه 10 كيلو جرامات، وموسى سهيل لوتاه الذي نجح في إنقاص وزنه 8 كيلو جرامات، وحسن بدر حسن الذي نجح في إنقاص 3 كيلو جرامات.