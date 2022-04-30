إعادة حقيبة لبريطاني في غضون ساعة

دبي (الاتحاد)

حين يترسخ لديك الإحساس بالأمان، لا يعتريك الخوف والقلق، وتتيقن بأن ما أضعته سيعود إليك لا محالة. هذا ما شعر به المسافر البريطاني بيتر لاوسون، حين اكتشف فقدانه لحقيبته التي تحوي مقتنيات شخصية ومبلغ 70 ألف درهم، لكنه لم يفكر كثيراً وهو على متن رحلته الجوية متجهاً نحو وطنه، واكتفى برسالة إلكترونية لمطار دبي الدولي، ليصله الرد في غضون ساعة، بأن حقيبته في الحفظ والصون.

وأكد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، أن الإحساس الأول الذي ينتاب الناس، مقيمين وزواراً، في الإمارات، هو شعورهم بالأمان والطمأنينة في كل مكان، ليلاً ونهاراً، لثقتهم في قدرات الأجهزة الشرطية والأمنية على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم.

بدوره، قال المسافر البريطاني بيتر لاوسون: بحكم إقامتي في دبي ومعرفتي بقدرات وإمكانيات شرطة دبي، وما نلمسه بشكل يومي من اهتمامهم وحرصهم على ممتلكات المواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير سبل الراحة للمجتمع، والحفاظ على حقوقهم، لم ينتابني أي خوف أو قلق من فقدان الحقيبة وما داخلها.