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اعتماد الملكيات الإلكترونية في عجمان
اعتماد الملكيات الإلكترونية في عجمان
1 مايو 2022 02:47

عجمان (الاتحاد) 

اعتمدت القيادة العامة لشرطة عجمان، الملكية الإلكترونية لمركبات الدوائر الحكومية وشبه الحكومية ومركبات الشركات الخاصة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وتماشياً من التوجه الحكومي بالتحول الذكي. 
وقال العقيد سلطان خليفة أبو مهير، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، إن شرطة عجمان اعتمدت الملكيات الإلكترونية لمركبات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بدء من 1 مايو الجاري، وتستثنى شركات النقل العام «الباصات والشاحنات» التي يتطلب منها حمل بطاقة ملكية المركبة لعبور الحدود والمنافذ، مشيراً إلى أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين سوف توقف طباعة الملكيات للفئات المذكورة بشكل نهائي، ويمكن للمتعاملين الحصول على الملكية من خلال البوابة الاتحادية للمركبات موقع مركبتي EVG.ae، دون الحاجة إلى طباعة بطاقة الملكية الأصلية.
وأضاف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن هذا القرار جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتحقيق رؤية عجمان في بناء اقتصاد أخضر، من خلال تخفيض نسبة طباعة ملكيات المركبة، مما يوفر تكلفة الطباعة ويخفض على المتعاملين رسوم طباعة وتوصيل الملكيات.

عجمان
شرطة عجمان
حاكم عجمان
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