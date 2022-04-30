الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً مثيرة الغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة شمالاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 51:13 والثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 19:18 والثاني عند 08:12. بحر عمان متوسط إلى مضطرب الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:42 والمد الثاني عند الساعة 21:42 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والجزر الثاني عند الساعة 04:28.