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الإمارات
الإمارات: الاثنين أول أيام عيد الفطر
عيد الفطر
30 ابريل 2022 20:47

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في الدولة أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.
وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر مساء اليوم السبت، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام. وعليه، فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال.
ورفع معاليه وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.
كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات وكافة المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد.

المصدر: وام
عيد الفطر
هلال شوال
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