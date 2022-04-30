الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تمنح الإقامة الذهبية ومكرمة مالية لأئمة مساجد وخطباء ومؤذنين
محمد بن راشد
30 ابريل 2022 18:11

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وقبيل حلول عيد الفطر السعيد، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم، إضافة إلى مكرمة مالية، وذلك تقديراً لجهودهم في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ونشر قيم التسامح لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل. 
ووجه سمو ولي عهد دبي الشكر لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين، مؤكداً أن دورهم المحوري في المجتمع هو محل كل تقدير واحترام، داعياً إياهم لمواصلة العطاء من أجل تعريف المجتمع بصحيح الدين ونشر ما يدعو له من قيم سامية تسهم في رفعة المجتمع، متمنياً لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية. 

المصدر: وام
محمد بن راشد
دبي
إقامة ذهبية
آخر الأخبار
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
الرياضي
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
اليوم 09:55
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: دور قواتنا المسلحة ممتد في الخمسين الثانية وما يليها
اليوم 09:11
رئيس الدولة: السادس من مايو محطة فارقة في مسيرتنا الاتحادية
الإمارات
رئيس الدولة: السادس من مايو محطة فارقة في مسيرتنا الاتحادية
اليوم 09:05
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى أمام الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين
اليوم 08:57
صور من العملية العسكرية في روسيا (أرشيفية)
عربي ودولي
هل نفذت أوكرانيا هذه العملية الخطيرة بمساعدة أميركية؟
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©