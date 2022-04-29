منح «القروض السكنية».. فرحة مضاعفة في العيد

هالة الخياط (أبوظبي)

تولي القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي أهمية قصوى لتوفير مساكن ملائمة للمواطنين، لما لذلك من أثر إيجابي في توفير الحياة الكريمة، ومساهمته في تحقيق الترابط الأسري والاستقرار بين المواطنين، من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة، والإشراف على تنفيذها.

واعتادت القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، الإعلان عن حزم من المنافع السكنية، بما يجعل من الفرحة بالأعياد كعيد الفطر، وعيد الأضحى والعيد الوطني لدولة الإمارات، فرحة مضاعفة.

ولحزم المنافع السكنية تأثير إيجابي يلقي بظلاله وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات كافة، وخاصة قطاع الإنشاءات.

ويأتي اعتماد القيادة الرشيدة للحزمة الأولى لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الفطر السعيد، انطلاقاً من حرصها على إسعاد المواطنين واهتمامها بشؤونهم، وبما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسر مستقرة لمستقبل مبهر، انطلاقاً من رؤية القيادة، وإيمانها بأن الإنسان الإماراتي هو الثروة الحقيقية للوطن.

أولويات وأساسيات

وأكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن السكن والاستقرار الأسري يعتبر من الأولويات والأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية المستقرة، وشهد العام الحالي الإعلان عن الحزمة الأولى من القروض الإسكانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 2.36 مليار درهم، استفاد منها أكثر من 1347 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي، بما يؤكد اهتمام وحرص القيادة الرشيدة لتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وتساهم هذه الدفعة من القروض الإسكانية في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وترفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ما يدخل على قلوبهم البهجة والسعادة.

وأكدت الهيئة حرصها على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة تساهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، وعملت على ترجمة القرارات السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة لتعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني إمارة أبوظبي، وتوفير الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية.

6 خدمات للهيئة

وتقدم هيئة أبوظبي للإسكان 6 خدمات إسكانية تتمثل بخدمات القروض الإسكانية، وبرامج شراء الأراضي السكنية، وبرامج الخدمات التكميلية، وبرامج المنح الإسكانية، وبرامج الإعفاءات وخدمات ذوي الهمم.

وتشمل خدمات القروض السكنية قرض بناء مسكن، قرض صيانة مسكن قائم، وقرض توسعة وإضافة مسكن قائم، وقرض صيانة/ توسعة، وإضافة مسكن قائم، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، وقرض شراء مسكن جاهز.

وتتضمن برامج الخدمات التكميلية استبدال مسكن بمسكن آخر، واستبدال أرض سكنية بأرض سكنية أخرى، فيما تشمل خدمة برامج الإعفاءات 5 فئات، وهي: إعفاء الوفاة «قرض منفرد»، وإعفاء الوفاة «قرض مشترك»، وإعفاء الإفلاس أو الإعسار، وإعفاء التقاعد وإعفاء العجز عن الكسب.

مبادرات

تنفذ هيئة أبوظبي للإسكان العديد من المبادرات لدعم المواطنين في مرحلة البناء الذاتي، ومنها مبادرة «بيتي» والتي تتضمن 58 تصميماً لفلل المواطنين مسبقة الاعتماد من دائرة البلديات والنقل، تسهم في توفير وقت التصميم على المالك والإسراع في إجراءات الاعتماد المطلوبة، وتوفير المقاولين من ذوي الكفاءة، قادرين على تنفيذ المساكن وفق الجدول والميزانية المحددة والجودة المتفق عليها. أما في ما يخص تراخيص البناء، فقد تم تقليص المدة أيضاً لتبلغ أسبوعاً كحد أقصى، بفضل حصول جميع التصاميم المتضمنة في الكتيب على الموافقات المعمارية والإنشائية اللازمة من بلديات «أبوظبي، العين، الظفرة».

وتحث المبادرة على الانتهاء من عملية إنشاء المسكن خلال فترة أقصاها سنتان، بحسب إجراءات «الهيئة»، للبدء في تحصيل القروض السكنية. وتنفذ «الهيئة» مبادرة «بيت عامر» التي تهدف إلى توفير أفضل العروض للمواطنين، باختيار أفضل الموردين، من أجل الاستفادة من الخصومات والعروض واستكمال مساكنهم.

«مستشارك»

منذ تفعيل هيئة أبوظبي للإسكان خدمة اللقاءات الإلكترونية، من خلال نظام «مايكروسوفت تايمز»، أصبحت خدمة «مستشارك» تتم من خلال قنوات الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث بين المالك والاستشاري أو المقاول، بالإضافة إلى توفير النصح والتوعية للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم، لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم في مسكنهم الخاص والمساعدة الفنية في مراجعة المخططات والتوزيع الداخلي للمسكن.

خدمات رقمية

توفر الهيئة خدمات رقمية كتقديم الطلبات والاستعلام إلكترونياً عن الطلبات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، وتقديم طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية.

وأكدت الهيئة أن هذا يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على سلامة المتعاملين، وتوفير الوقت وجهد الحضور الشخصي لمراكز خدمة المتعاملين بالهيئة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الهيئة الرامية لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمتعاملين، من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية للخدمات المقدمة من قبل الهيئة.

وتسعى الهيئة للاستفادة من أحدث التقنيات والبرامج لتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك حرصاً منها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين.