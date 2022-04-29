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«ترخيص أبوظبي»: خدماتنا مستمرة خلال عيد الفطر
«ترخيص أبوظبي»: خدماتنا مستمرة خلال عيد الفطر
30 ابريل 2022 02:01

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة أبوظبي عن استمرارية أوقات العمل في مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وحددت مواعيد العمل في محطات الفحص الفني الخفيف كالتالي: مبنى السلامة -أبوظبي ومبنى السلامة العين (فلج هزاع) 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2 مساء إلى الساعة 10 مساء ثاني وثالث إجازة عيد الفطر، في كل من مبنى السلامة البطين بالعين ومبنى السلامة (عالم السيارات) بأبوظبي، ومدينة زايد- الظفرة.
وفي محطات الفحص الفني الثقيل والتي تشمل مصفح- أمان بأبوظبي ومزيد-أمان بالعين وبدع زايد - أمان بالظفرة، فمواعيد العمل بها من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء في ثاني وثالث إجازة عيد الفطر المبارك.
كما حددت أوقات العمل في مكاتب طارش ومكاتب التأمينات ومصانع الأرقام والتي تشمل مبنى السلامة-أبوظبي ومركز عالم السيارات-الشامخة من الساعة 2 مساء وحتى 7 مساء ثاني وثالث إجازة العيد.

شرطة أبوظبي
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