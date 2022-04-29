«تدوير»: خطة عمل متكاملة لاستقبال عيد الفطر في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن وضع خطة عمل متكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرصه على مواصلة تقديم خدماته وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة، وبما يلبي الزيادة المتوقعة لحجم النفايات.

‏وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام المركز: «يستعد المركز للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حجم النفايات، خلال عيد الفطر المبارك، من خلال الانتهاء من وضع الخطط المسبقة، وتكثيف جهود فرق العمل لضمان نظافة المساجد ومصليات العيد والشوارع والحدائق العامة ومواقع الفعاليات ومختلف المناطق العامة في الإمارة مع ضمان كافة المتطلبات البيئية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، وذلك بما ينسجم مع رؤية المركز الرامية إلى تحقيق نظام مستدام لإدارة النفايات، ومكافحة آفات الصحة العامة بإمارة أبوظبي».

جمع ونقل النفايات

وعلى صعيد خدمات جمع ونقل النفايات سيعمل المركز خلال عيد الفطر المبارك على تعزيز خدمات النظافة العامة بما فيها خدمات الكنس اليدوي والآلي وجمع ونقل المخلفات من المسالخ العامة، وذلك من خلال زيادة أعداد عمال النظافة بمعدل 261 عاملا إضافيا والحاويات، بمعدل 254 حاوية إضافية، فضلاً عن زيادة أعداد معدات وأدوات التنظيف لضمان تقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية والصلبة وخدمات النظافة العامة في مختلف أنحاء الإمارة، لاسيما الأماكن الحيوية مثل الأسواق الكبيرة والمناطق التجارية والسكنية والمساجد ومصليات العيد.