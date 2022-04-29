5 ملايين درهم لمديونيات 103 نزلاء في «عقابية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية 103 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، بإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم، لمشاركتهم فرحة عيد الفطر، وذلك ضمن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي» لتسديد ديون نزلاء المؤسسة، بدعم من الجهات خيرية.

وقال المقدم محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية إن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي» أطلقتها شرطة عجمان سابقاً لدعم النزلاء المتعثرين بقضايا مالية للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم، دعماً لهم ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم، وشملت 103 نزلاء خلال شهر رمضان المبارك، وقد تم سداد مديونياتهم كاملة والبالغة 5 ملايين درهم والإفراج عنهم وتأمين إعادتهم إلى أسرهم.

وثمن مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية دعم الجهات الخيرية لهذه المبادرة الإنسانية، مشيداً بالمساهمة الطيبة وجهودهم في تقديم العون الإنساني بالتعاون مع شرطة عجمان.