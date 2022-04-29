80 دورية مرورية استعداداً للعيد في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تواصل الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتوديع شهر رمضان الكريم حتى أضحت شوارع الإمارة وأسواقها كخلية نحل لا تهدأ، خصوصاً محال الحلويات وصالونات التجميل والمراكز التجارية، استعداداً لعيد الفطر المبارك، ورغم تلك الحركة الكبيرة في الشوارع والطرق فإن الجهات المختصة في إدارة المرور بشرطة رأس الخيمة حافظت على انسيابية الحركة للحيلولة دون الاختناقات المرورية.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تكثيف تواجد العناصر والدوريات الشرطية والأمنية في جميع أنحاء الإمارة لضمان الأمن والسلامة للجميع، وتحقيق نشر الأمن والطمأنينة والراحة للمواطنين والمقيمين، على مدار الساعة، من خلال استجابة غرفة العمليات لجميع بلاغات واستفسارات الجمهور على الرقم (901) وللحالات الطارئة على الرقم (999)، فضلاً عن تعزيز التواجد الأمني بصفة دائمة في مختلف أنحاء الإمارة لدعم وتقديم الرسالة الأمنية والخدمية للجميع، مؤكدين أن مراكز الشرطة الشاملة والنقاط الأمنية أبوابها مفتوحة لاستقبال الجمهور على مدار الساعة، تعزيزاً للاستجابة السريعة للبلاغات والشكاوى المقدمة، وتقديم أفضل الحلول والخدمات الشرطية المتكاملة.

كما تم تكثيف (80) دورية مرورية وأمنية ستجوب كافة مناطق الإمارة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وسيتم مراقبة الطرقات عن طريق الكاميرات وتكثيف الدوريات النهارية والليلية في الأماكن الحيوية السياحية كالحدائق والأسواق وفي الأماكن العامة وبين الأحياء السكنية.