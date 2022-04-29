المواقف السطحية و«درب» مجاناً خلال عطلة عيد الفطر في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد العمل في جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1443 هجري (2022)، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية درب خلال العطلة.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 إلى حين استئناف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية، بدءاً من يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال عطلة العيد الرسمية.

وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال العطلة بدءاً من يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 في ساعات الذروة الاعتيادية، وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس.

للاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.itc.gov.ae.