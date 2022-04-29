مركز «الهلال» برأس الخيمة يخصص 100 ألف وجبة «كسر صيام»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد راشد محمد الخطيبي الكعبي، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي برأس الخيمة، استمرار الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المبادرات الإنسانية في شهر رمضان المبارك تحت شعار: (رمضان عطاء مستمر)، والتي تشمل توزيع وجبات إفطار صائم، وكسر الصيام بالإضافة للطرود الغذائية، وغيرها من الأعمال الإنسانية.

وأوضح الكعبي بأن مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك مبادراته الرمضانية لهذا العام تحت شعار (رمضان عطاء مستمر) ضمن استراتيجية الهيئة المعتمدة، حيث تم توزيع عدد وجبات كسر الصيام الذي بلغ 66.980 ألف وجبة من أصل 100 ألف في عدد من مواقع التوزيع تضمنها بعض محطات الوقود والمواقع الأخرى المتفرقة بالتعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أنه تم إعداد 42.804 وجبات إفطار صائم من أصل 48 ألفاً، والتي سيتم توزيع الباقي منها في خيام الإفطار التابعة للهيئة، بالإضافة إلى مواقع المدينة العمالية ومستشفى عبدالله بن عمران، كما تم توزيع 1128 طرداً غذائياً على الأسر المتعففة والمعتمدة لدى المركز من بينها 500 طرد غذائي تم توزيعها في يوم زايد للعمل الإنساني الذي صادف 19 رمضان، حيث تم توزيعها في المناطق البعيدة عن مركز المدينة على الأسر المتعففة في إمارة رأس الخيمة.

ونوه الكعبي بأن (48) متطوعاً ومتطوعة يشاركون في البرنامج الرمضاني لهذا العام من ضمن الفرق التطوعية المعتمدة في المركز.

وأضاف الكعبي: أنه تم إطلاق (صندوق الرعاية الإنسانية) للتسهيل على المؤسسات والشركات والأفراد المساهمة في جميع برامج وحملات وأنشطة الهيئة، موضحاً بأن أي مبلغ يتم التبرع به من خلال هذا الصندوق سيذهب إلى دعم البرامج التعليمية وكسوة الشتاء ودعم الأسر المتعففة وعلاج المرضى وحملة رمضان وبرامج عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى بعض البرامج الإغاثية، داعياً المؤسسات وأفراد المجتمع للمساهمة في صندوق الرعاية الإنسانية، والذي يستقبل جميع التبرعات طوال العام.

وقال: إن المركز وضع خيام رمضانية في مواقع عدة بالإمارة الخاصة بإفطار صائم، كما تم التقدم على طلب إصدار 45 تصريحاً بوضع الخيام الرمضانية وتوزيع الوجبات للراغبين من المؤسسات والمحسنين الأفراد.