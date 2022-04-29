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19 مليون درهم من «خيرية النعيمي» دعماً للأسر المتعففة
19 مليون درهم من «خيرية النعيمي» دعماً للأسر المتعففة
30 ابريل 2022 01:59

عجمان (وام)

وزعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مساعدات خاصة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان تبلغ قيمتها 19 مليون درهم دعماً للأسر المتعففة خلال شهر رمضان، وذلك ضمن مشروع دعم الأسر المتعففة السنوي من قبل سموه. واستفاد من الدعم الخاص بصاحب السمو حاكم عجمان أكثر من 6 آلاف مستفيد بالإمارة خلال شهر رمضان شهر الخير والعطاء، وذلك بناء على توجيهات سموه راعي مؤسسة حميد بن راشد الخيرية ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء المؤسسة. 
وقال طارق عبدالله العوضي مدير عام المؤسسة: إن المؤسسة تواصل تنفيذ مشروعاتها الرمضانية لهذا العام ومن بينها صرفت المبالغ المعتمدة لصالح الأسر بعد الانتهاء من إعداد قائمة بجميع الحالات المستحقة وتسليمها عبر الإيداعات البنكية والصرافة عملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيراً إلى رفع مخصصات المشروع لهذا العام إلى 19 مليون درهم مع ارتفاع أعداد المستفيدين إلى 6 آلاف أسرة مسجلة بكشوف المؤسسة. وأشار إلى أن المؤسسة تتوخي الدقة والمصداقية في جميع أعمالها الخيرية والإنسانية، لضمان وصول هذه الأموال لمستحقيها. 

مؤسسة حميد النعيمي الخيرية
الإمارات
عجمان
الأسر المتعففة
مساعدات الأسر المتعففة
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