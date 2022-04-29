5700 وجبة إفطار صائم بالشارقة «من خير روادنا»

الشارقة (وام)

أكدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نجاح مبادرتها «من خير روادنا» الرمضانية، والتي نظمتها بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية في توزيع 5,700 وجبة إفطار صائم طوال أيام شهر رمضان الفضيل.

وقال حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة إن المبادرة تنظم للسنة الثالثة حيث انطلقت لأول مرة عام 2018 بالتزامن مع عام زايد ثم نظمت في عام 2019 ليتم استئنافها هذا العام بعد مرحلة التعافي من آثار الجائحة، وعودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والتخفيف من الإجراءات والقيود الاحترازية. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إشراك موظفي المؤسسة وأعضائها من أصحاب المشاريع الريادية في قطاع الأغذية والمطاعم في هذه المبادرة الرمضانية التي تحمل أبعاداً إنسانية وخيرية واجتماعية عديدة وتتماشى مع قيم المؤسسة في المبادرة والمشاركة والمسؤولية وخدمة المجتمع.

وأوضح أن النسخة الثالثة من المبادرة حظيت بدعم ومساهمة من 7 مشاريع من أعضاء المؤسسة، وعدد من فاعلي الخير في تأمين الوجبات المخصصة للصائمين حيث تم توزيع الوجبات في ثلاثة مواقع. وذكر المحمود أن النسخ الثلاثة من المبادرة شهدت توزيع إجمالي 22,600 وجبة بمشاركة 17 عضواً من المشاريع الأعضاء في المؤسسة، وهو ما يؤكد نجاح المبادرة في تعزيز أدوار المسؤولية المجتمعية لهذه المشاريع الوطنية الرائدة ومشاركتها في رسم الفرحة وإسعاد الصائمين خلال الشهر الفضيل، كما أنها ترسخ في الوقت نفسه معاني العطاء الإنساني والمشاركة في الخير لدى الموظفين.