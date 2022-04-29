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«تنمية المجتمع» في أبوظبي تشارك في إفطار جماعي للعمّال
«تنمية المجتمع» في أبوظبي تشارك في إفطار جماعي للعمّال
30 ابريل 2022 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وبالتعاون مع كيزاد للمجمعات، في الإفطار الجماعي الذي تم تنظيمه للعمّال في مدينة القرية العمالية بمنطقة مصفح، وذلك بهدف التواصل المباشر معهم وتعزيز الألفة والروح الإيجابية بين المسؤولين وبينهم، ما يضمن توفر بيئة عمل جاذبة، وذلك بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.
وأوضح حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن الإفطار الجماعي والتواصل معهم يعتبر إحدى الوسائل التي تحقق قيم المشاركة والعطاء التي تحتل أولوية قصوى في عملنا بالقطاع الاجتماعي، بما يعزز مكانة أبوظبي العالمية في الاهتمام بالإنسان قبل المكان، وأن مراعاة البُعد الإنساني يعتبر الرافعة الحقيقية لدفع عجلة التنمية المستدامة.

أبوظبي
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
رمضان
القرية العمالية
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