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الإمارات
سفير الدولة يلتقي نائب رئيس الحكومة المجرية
سفير الدولة يلتقي نائب رئيس الحكومة المجرية
30 ابريل 2022 01:58

بودابست (وام)

التقى سعود حمد الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، مع معالي الدكتور جولت شيميين، نائب رئيس الحكومة المجرية، ورئيس حزب الشعب الديمقراطي المسيحي «KDNP» الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عبر ائتلافه مع حزب فيديش. 
وهنّأ الشامسي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئيس الحكومة التاريخي في قلعة بودا، معالي شيميين بالفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكداً على تطوّر العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المجر على جميع المستويات. 
وأعرب عن تطلع قيادة دولة الإمارات إلى المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والحرص على توطيد أواصر التعاون بين الجانبين، والارتقاء بالعلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين. 
من جانبه، أشاد معالي شيميين بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات والمجر والتعاون البناء على كافة الأصعدة. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.. وتمّ التأكيد على الحرص المتبادل على توثيق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، وخصوصاً في مجالات تطوير السياحة والتجارة البينية، وسبل الاستفادة من المقومات والفرص الكبيرة التي يزخر بها اقتصادا البلدين الصديقين. 

سعود حمد الشامسي
الإمارات
المجر
بودابست
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