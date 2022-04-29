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«الياه سات» تحصل على عقود بقيمة إجمالية تبلغ 28.3 مليون درهم
«الياه سات» تحصل على عقود بقيمة إجمالية تبلغ 28.3 مليون درهم
30 ابريل 2022 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع («الياه سات»، ويشار إليها مع الشركات التابعة لها باسم «المجموعة»)، عن حصول ذراعها الحكومي «الياه سات للخدمات الحكومية» («YGS») على عقد من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، لتزويد منصاتها بقدرات اتصالات فضائية.
كما حصلت «الياه سات للخدمات الحكومية» أيضاً على عقد آخر من الشركة المصنّعة للمنصات من أجل تصميم وتوفير نظام اتصالات متكامل، وذلك لدعم عقد حكومة الإمارات العربية المتحدة.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «حصولنا على هذا العقد هو دليل يؤكد مكانة الياه سات كالشريك الاستراتيجي لحكومة دولة الإمارات، حيث تتمتع الياه سات بوضع مثالي لتلبية متطلبات الاتصالات المتنامية للعملاء من الحكومات والشركات والأفراد. ويُسعدنا أن نواصل خدمة شركائنا الاستراتيجيين - بما في ذلك حكومة الإمارات - كما نتطلع إلى الوفاء بالتزاماتنا لتقديم حلول متخصصة وآمنة ومتكاملة في مجال الاتصالات الفضائية».

الياه سات
الإمارات
شركة الياه سات
شركة الياه للاتصالات الفضائية
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