قنصل سويسرا: الإمارات تعلمنا دروساً في التعايش والسلام

دبي (وام)

اعتبر فرانك إغمان القنصل العام لسويسرا في دبي والإمارات الشمالية أن شهر رمضان الكريم يمنح الجميع شعوراً بالتأمل والسلام.

وقال إن الإمارات تعلمنا كل يوم درساً جديداً في مجال التعايش والسلام في إطار دروب الخير التي قامت عليها منذ نشأتها. وأكد القنصل السويسري أن رمضان له طابع خاص في الإمارات نظراً لما يرافقه من مشاعر فياضة وسلوكيات راقية يحرص الجميع عليها لافتاً إلى ما لاحظه من ترابط أسري بين العائلات مع الغروب خاصة في عادات الإفطار والسحور وسط العائلة. وأضاف أن هذا الترابط أجده هنا في الحي الذي أسكن فيه بإمارة دبي ومدى حرص الجميع علي مشاركة الطعام مع المحتاجين والمتعففين والأقل حظاً.

وبشأن المسلمين في سويسرا أوضح القنصل السويسري أن المسلمين هناك يحتفون بشهر رمضان في ظل انفتاح سويسرا.. ويمكن للجميع الجلوس معاً خلاله والتعرف على الثقافات المختلفة والتحاور والتلاقي.