السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«مجمع الشارقة للبحوث» يكشف عن مجسمات هندسية ورادارات للطائرات
جانب من ختام النسخة الثانية من برنامج الجلسات الرمضانية السنوي (وام)
30 ابريل 2022 02:00

الشارقة (وام)

كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار - في ختام النسخة الثانية من برنامج الجلسات الرمضانية السنوي الذي أطلق عليه هذا العام حديث التكنولوجيا «Tech Talk» - عن مجسمات هندسية ورادارات للطائرات تم تصنيعها في المجمع بمختبرات الشارقة المفتوحة للابتكار «سويلاب» عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد. 
وشهدت الجلسة الأخيرة - التي نظمت بعنوان «الواقع المعزز» - حضوراً وتفاعلاً كبيرين من المهتمين والراغبين بالاطلاع على هذه المواضيع التي تحظى باهتمام وتداول عالمي.. وشملت الجلسة عرضاً وتجربة للحاضرين ‏لتقنية الواقع المعزز والممزوج التي طورت في مختبر «سويلاب» من قبل الشركة الناشئة AR Engineering لصالح مجموعة Thales في مجال الطيران والفضاء والدفاع.
وتناولت الجلسة نقاشات عن تطبيقات تقنية الواقع المعزز والممزوج وأثرها ‏الإيجابي على تطوير المهام الهندسية بشكل عام، وتحسين عملية صيانة الرادارات لمهندسي مجموعة Thales الفرنسية بشكل خاص. وتم عرض تقنية الواقع المعزز والممزوج على مجسم هندسي يمثل الرادارات المستخدمة في المطارات ومجالات الدفاع، والتي تم ‏صناعتها وتجميعها من قبل الشركة الناشئة AR Engineering المحتضنة في مجمع الأبحاث، وتمت صناعة مجسم الرادار بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد بطابعات متطورة بمختبر مجمع الشارقة للبحوث والتقنية والابتكار. 
ويأتي تنظيم هذه الجلسات في إطار حرص مجمع الشارقة للابتكار الدائم على رفع مستوى الوعي لدى الشباب والمستثمرين الجدد من رواد الأعمال الشباب، وضرورة الإلمام بهذه التقنيات الناشئة والمفاهيم العالمية الجديدة. 
وأكد حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على ضرورة الاهتمام بهذه التقنيات الجديدة ودعم رواد الأعمال وتوجيههم للتركيز في التقنيات الحديثة، وقال إننا ومن خلال هذه الجلسات الرمضانية نطمح للتعريف بالشركات العاملة في المجمع وخاصة الشركات الوطنية ورواد الأعمال الشباب الجدد. 

الإمارات
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
الشارقة
آخر الأخبار
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©