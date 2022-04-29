40 كم مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والمشي بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلن مركز النقل المتكامل عن زيادة طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشي في منطقة الظفرة لتصبح 40.17 كم بنهاية عام 2021، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتنويع وسائل التنقل المستدام، وتطوير البنية التحتية المناسبة للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، وإرساء بيئة نقل مستدامة وصديقة للبيئة تعزز من جودة الحياة.

وتم تحديد مجموعة من الاشتراطات والمعايير اللازمة لضمان أمن وسلامة مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية ومنها أن يقتصر ركوب الدراجة الهوائية والكهربائية أو السكوتر، وفق اللائحة التنظيمية على راكب واحد فقط، فيما يجب استخدام الطرق المحددة والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة ولبس الخوذة الواقية، والالتزام بتعليمات السلامة التي توفّرها الجهة المشغلة، وقيادتها في المسارات المخصصة لها متى وجدت، وفي حال عدم وجودها يتم استخدامها في الطرق الفرعية فقط، التي لا تزيد السرعة فيها على 20 كيلو متراً في الساعة، وفي الجانب الأيمن من الطريق، أو الطرق والأرصفة المصرّح باستخدامها. كما يجب استخدامها بطريقة آمنة في جميع الأوقات، مع توخّي الحذر وتجنّب القيام بأي أفعال قد تسبب خطورة على سلامة مستخدميها والآخرين. كما تضمنت المعايير ضرورة ارتداء الخوذة الواقية والسترة أو الملابس العاكسة للضوء ليلاً أثناء الاستخدام. وإيقافها في الأماكن المخصصة لها - إن وجدت - وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة. كما ينبغي إعطاء أولوية المرور عند التقاطعات للمشاة، وخفض السرعة لدى رؤيتهم، وترك مسافة أمان كافية بين المستخدم والدراجات التي أمامه، وبينه وبين المركبات أو المشاة.كما يحظر أثناء استخدامها الإمساك بأي مركبة أو مقطورة متحركة، أو الدخول في حيّزها الهوائي عند سيرها، ويُحظر استخدامها عكس اتجاه المسار المخصص لها أيضاً. ويحرص مركز النقل على توفير المسارات المخصصة للدراجات والمشي في مختلف إمارة أبوظبي وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث بلغ طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشي في إمارة أبوظبي إلى 676.05 كم بنهاية العام 2021، موزعة على 380.15 كم في مدينة أبوظبي وضواحيها، و255.73 كم في مدينة العين وضواحيها، و40.17 كم في منطقة الظفرة.