انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم وغداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

استمر هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة، متفاوتة الشدة، وذلك في العين والظفرة ومناطق بأبوظبي، والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة وجريان لبعض الأودية، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن تكون الفرصة مهيأة لتكون سحب ركامية ممطرة ورياح نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني مستوى الرؤية، خاصة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية وتصل سرعتها 45 كم/ ساعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع سحب ركامية ممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئي ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة على المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، بينما حالة البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة شمالاً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يسود الاثنين طقس صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الثلاثاء، فتوقع المركز أن يكون الطقس صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل الغربية.