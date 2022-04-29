شرطة أبوظبي تعزز التوعية «بالالتزام بخط السير الإلزامي»

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي التوعية بخطورة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي على تقاطعات الإشارات الضوئية في الحلقة (17) من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي FM.

وقال الرائد سالم أحمد الشامسي من مديرية المرور والدوريات إنه بدأ تفعيل الضبط الآلي للسائقين غير الملتزمين بخط السير الإلزامي في التقاطعات، حرصاً منها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في التقاطعات.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تطبق البند رقم 86 (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي) من جدول الغرامات الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وعقوبة هذه المخالفة الغرامة المالية 400 درهم ويعاقب سائق المركبة الثقيلة بالغرامة 1500 درهم، وتسجيل 12 نقطة مرورية على رخصة سائقها.

سالم أحمد الشامسي

وقال النقيب مهندس محمد حمد العيسائي مدير فرع الدراسات والأبحاث المرورية بإدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بمديرية المرور والدوريات، ان خط السير الإلزامي هو المسار الملزم على قائد المركبة اتباعه وعدم الخروج منه حول التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية ويجب على سائق المركبة الالتزام بالخروج من التقاطع في المسار الذي دخل منه إلى التقاطع، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

وذكر أن عدم الالتزام يؤدي إلى خطورة عالية بسبب نوعية الحوادث التي تقع في التقاطعات وفقا للتصميم الهندسي للتقاطعات وفي هذه الحالة قد يصطدم سائق المركبة واحتمالية انقلاب السيارة، وغالباً ما ينتج عنها إصابات ووفيات واحتمالية دهس المشاة.

وأشار إلى أن أسباب عدم التزام السائقين يعود إلى عامل الوقت والازدحام فيأخذ مساراً آخر وفق وجهة نظره لتقليل الوقت لكنه يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وكذلك لقلة عدم الوعي المروري بعمل الإشارات الضوئية.

ولفت إلى أن شرطة أبوظبي تنفذ ثلاثة آليات لضبط المخالفين غير الملتزمين بخط السير الإلزامي الأولى من خلال تحرير المخالفة من عنصر دورية المرور حضورياً أو غيابياً، والثانية عبر استخدام كاميرات المراقبة ورصد المخالفين من خلال مراجعة مقاطع الفيديو المصورة للتقاطعات، والثالثة هي استخدام أجهزة الضبط الآلي الموزعة على تقاطعات الإشارات الضوئية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوك وتحرير المخالفة.

محمد حمد العيسائي

سلامة السائقين ومستخدمي الطريق

واستعرض الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة السائقين ومستخدمي الطريق موضحاً من خلال التأكد من سلامة المركبة وتجهيزاتها الفنية، وسلامة الإطارات وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأمامية والتزامه بخط السير الإلزامي عند تقاطعات الإشارات الضوئية، واتباع علامات وإرشادات المرور دائماً.

وأوضح أن الإدارة تقوم باختصاصات عدة أبرزها التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في حكومة أبوظبي في المتابعة والإشراف على مختلف جوانب البنية التحتية المتعلقة بسلامة الطرق وإعداد تقارير هندسية تنعكس إيجابياً على السلامة المرورية عبر تنفيذ المشروعات الضرورية.

وذكر أن فرع الدراسات والأبحاث المرورية يقوم بتحليل مختلف البيانات المرورية الخاصة بالحوادث والمخالفات للعمل على إعداد تقرير السلامة المرورية لتوضيح المواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية، وصولاً لتحليل أسباب وقوعها والإجراءات الوقائية الضرورية لتفادي وقوع الحوادث مستقبلاً والمشاركة في المؤتمرات بالأبحاث العلمية وأفضل الممارسات العالمية.