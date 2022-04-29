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شرطة أبوظبي و«أمنية» تسعدان طفلاً بالحصول على سيارة كهربائية
شرطة أبوظبي و«أمنية» تسعدان طفلاً بالحصول على سيارة كهربائية
30 ابريل 2022 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

أسعدت شرطة أبوظبي ومؤسسة تحقيق أمنية الطفل عمر (3 سنوات) وحققت أمنيته بحصوله على سيارة كهربائية تحمل شعار الشرطة، وجاء تحقيق أمنية الطفل عمر بمناسبة مشاركة المؤسسة في الاحتفالات الدولية بيوم الأمنية العالمي الذي يصادف 29 أبريل من كل عام.
وزار فريق من مديرية شرطة العين وإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، الطفل عمر في منزل العائلة وبعد تسليمه زي الشرطة وارتدائه تفقد إحدى سيارات الشرطة من الداخل، ثم قام بتجربة إضاءة أنوار الدورية، وعند خروجه من السيارة تفاجأ بإهدائه السيارة الكهربائية التي طالما حلم بها وهي تحمل شعار الشرطة، وسارع إلى تجربتها في الساحة أمام منزل عائلته.
وقدم فريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية» الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على حرصها واهتمامها بإسعاد الأطفال، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم وقلوب أسرهم، ومسارعتها إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تهدد حياتهم بشكل عام، وتترك أثراً جيداً في نفوسهم، وتشجعهم على بذل المزيد من الجهد في مسيرة العلاج.

أبوظبي
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شرطة أبوظبي
مؤسسة تحقيق أمنية
تحقيق أمنية
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