«قلعة ضاية» شعار الهوية المؤسسية الجديدة لمحاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة أمس، الهوية المؤسسية الجديدة للمحاكم، والتي ترتكز على أربعة عناصر رئيسية هي «العدالة والعالمية والكفاءة والسعادة»، لمواكبة التوجهات الحديثة والمتغيرات المتسارعة ولتجسيد مسيرة التطور المستمرة التي تشهدها المحاكم في عملها القضائي بإمارة رأس الخيمة، وبما يتوافق مع المهام والواجبات الموكلة إليها، والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة بهذه المناسبة: إن إطلاق الهوية الجديدة للدائرة يعد انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق، رسمته لنا رؤية القيادة الرشيدة، للخمسين عاما المقبلة، مؤكدا الحرص على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة للارتقاء بمستوى العمل القضائي بالإمارة ليصبح الأول على مستوى العالم، وترجمة دعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لسير العمل في المحاكم وبخططها وبرامجها.

وأوضح إن الشكل الهندسي العام للشعار، يعبّر عن تاريخ الإمارة العريق مع نظرتها للمستقبل، وهو مستوحى من إحدى قلاع وحصون رأس الخيمة العريقة «قلعة ضاية»، التي استلهمنا من شكلها وهيئتها مساحة العمق والحركة القادمة من طولها وشموخها، الأمر الذي يضفي إحساساً بالمنعة والقوة والمثابرة كصفات تتسم بها المحاكم، لنكوّن من هيئة القلعة العامة ومساحتها، رمزا مشابهاً لتلك الحركة المتواجدة بالفطرة في محاكم رأس الخيمة، وباستخدام تلك المبادئ تم تصميم شعار متوازن ومتناظر يحمل ذلك العمق والحركة. وذكر الخاطري أن الهوية البصرية ترتكز على أربعة مبادئ أساسية تسعى محاكم رأس الخيمة إلى تعزيزها لدى جمهور متعامليها في الحصول على الخدمات، وموظفيها في تقديم تلك الخدمات، وصولاً إلى إسعاد المتعاملين وتتمثل في: «العدالة» وذلك عبر تحقيق العدالة والمرور بكل خطوات التقاضي الدقيقة واحدة تلو الأخرى، للوصول إلى الحق، و«العالمية» هو هدف منشود نسعى إلى تحقيقه في الوصول بخدماتنا إلى العالمية وتقديم خدمات عالمية المستوى وبالتالي تحقيق مركز عالمي متقدم، و«الكفاءة» من خلال جودة الأحكام القضائية، والاستمرار بكفاءة وتميز الأعمال ومواصلة تطويرها بما ينعكس على جودة الحياة، و«السعادة» عبر تكثيف الجهود وتطبيق الاستراتيجيات الحديثة لإسعاد جميع السكان بالإمارة، وكل ذلك يظهر جليّاّ بالأداة البصرية المستخدمة التي تجسد جوهر الدائرة وروحها بطريقة سلسة ومرنة.