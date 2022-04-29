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بحث استعدادات منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة
الريم الفلاسي خلال الاجتماع (من المصدر)
30 ابريل 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

ترأست الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اجتماع اللجنة العلمية لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، والذي سيعقد بدورته الثانية بشهر نوفمبر المقبل، تحت شعار «الصحة النفسية للأم والطفل». 
وحضر الاجتماع الذي عقد، افتراضياً، أعضاء اللجنة التي تضم معالي الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية والدكتور حسين الرند الوكيل المساعد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع الصحة العامة، والدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الصحة العالمية بمنطقة الخليج وممثلين من جامعة الإمارات، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). 
وجرى خلال اللقاء استعراض مجموعة من المحاور أهمها الأهداف والموضوعات المقترحة والمطروحة ووضع التصور العام للمنتدى. ويهدف المنتدى الذي سيُعقد برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى دعم المعارف والقدرات والمهارات للعاملين والمتخصصين في مجال رعاية وحماية الطفولة، وإتاحة الفرص في نقل التجارب والنماذج والأساليب والخبرات والمعارف بين العاملين والمختصين في مجال التدخل والمعالجة النفسية للأطفال. 
كما يهدف المنتدى إلى نشر الوعي المجتمعي بكل ما يخص الصحة النفسية للطفل وإشباع حاجاته وحمايته وضمان حقوقه وتعزيز مساهمة الأطفال في الحوارات العامة المتصلة بشؤونهم وهمومهم وقضاياهم، بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير مؤسسات وخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال. 
تجدر الإشارة إلى أن المجلس نظم خلال عام 2016 الدورة الأولى لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، بحضور الملكة سيلفيا ملكة مملكة السويد و300 ممثل من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وصانعي السياسات والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، احتفاءً باليوم العالمي للطفل وأسبوع الإمارات للابتكار، وتمحور المنتدى حول الإبداع في تنمية الطفولة المبكرة، وقلدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الملكة سيلفيا وسام الشيخة فاطمة من الدرجة الأولى، تكريماً لها وتقديراً لجهودها لصالح المرأة والطفل في بلادها والعالم.

الريم الفلاسي
الإمارات
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
الصحة النفسية
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