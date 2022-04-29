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«الصحة ووقاية المجتمع» تفوز بجائزتي تميز على المستوى الخليجي
أحمد الدشتي
30 ابريل 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مشروع التحول الإلكتروني الرقمي وقيادة تجربة المتعاملين، والذي يؤكد نجاح جهود وخطط الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على تعزيز علاقة مستدامة مع المتعاملين، عبر تقديم تجارب متميزة وغنية تعزز أداء منظومة خدماتها. جاء ذلك خلال حفل نظمته جوائز تجربة العملاء الخليجية 2022 في دبي، تم فيه تكريم المؤسسات والشركات الرائدة في تقديم تجارب متميزة تثري تجربة المتعاملين، حيث حصل سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات على جائزة مشروع التحول الإلكتروني للوزارة، كما نالت مريم خليفة المهيري رئيس قسم الجودة في إدارة تقنية المعلومات جائزة قائد تجربة المتعاملين. ويعكس فوز الوزارة بهذه الجائزة حرصها على توفير الحلول المتطورة لخدماتها التي تواكب أفضل الممارسات المعتمدة والارتقاء بمهارات كادرها لتلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، من خلال خطط وبرامج متجددة تعزز الوصول إلى أفضل الخدمات.
وأكد أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن حصول الوزارة على هذه الجائزة يشكل إضافة نوعية لسجل الجوائز التي حصلت عليها سابقاً، وتعد بمثابة تقدير لتميزنا في إثراء تجارب المتعاملين وتقديم خدمات نوعية لهم، ونتطلع أن تكون هذه الجائزة مقدمة لتحقيق إنجازات أخرى جديدة خلال هذا العام. 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
التحول الرقمي
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