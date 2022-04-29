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الإمارات
«الإمارات للخدمات الصحية» تشارك في «يوم الإمارات الطبي»
يوسف السركال
30 ابريل 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشاركتها في «يوم الإمارات الطبي» الذي تنظمه جمعية الإمارات الطبية للمرة الأولى في التاسع من مايو ابتداءً من العام الجاري على أساس سنوي، بعد اعتماده من قبل المجلس الوزاري للتنمية، بهدف التعبير عن الامتنان لجميع العاملين في القطاع الصحي وتثمين جهودهم في الحفاظ على مجتمع صحي.
ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان «الإمارات تقدركم»، تعبيراً عن الشكر والعرفان والامتنان لجميع العاملين في القطاع الصحي من كوادر طبية وتمريضية وفنية وإدارية، وتثميناً لجهودهم في الحفاظ على مجتمع صحي وآمن.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الإمارات الطبي يعتبر حدثاً مهماً لإبراز الدور الكبير لقطاع الخدمات الصحية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة، إلى جانب رفع وعي المجتمع بجهود العاملين بالقطاع الصحي، وتسليط الضوء على إنجازاتهم الجليلة والإنسانية في مسيرة قطاع الرعاية الصحية الإماراتية على مر السنوات الماضية والمستمرة نحو مستقبل أكثر عطاء.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
جمعية الإمارات الطبية
يوسف السركال
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