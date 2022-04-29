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«الهوية»: استمرار العمل في مراكز سعادة المتعاملين خلال العيد
«الهوية»: استمرار العمل في مراكز سعادة المتعاملين خلال العيد
30 ابريل 2022 02:00

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، استمرار العمل في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً من الاثنين إلى الخميس، على أن ينتهي دوام يوم الجمعة في الثانية عشر ظهراً. 
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، التزامها بتقديم خدمات استباقية سهلة ومريحة للمتعاملين وتوفير كافة السبل لهم لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، بما يؤدي إلى تحسين مستوى جودة الحياة وزيادة سعادة المتعاملين من مواطنين ومقيمين في كافة إمارات الدولة. 
وبهذه المناسبة، قدمت الهيئة خالص التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة وأبناء الإمارات والمتعاملين والمنتسبين إليها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
مراكز سعادة المتعاملين
عيد الفطر
إجازة عيد الفطر
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