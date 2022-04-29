عبدالله المري يكرم شركاء «تكاتف»

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المؤسسات والجمعيات الخيرية، شركاء مبادرة «تكاتف» التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والتسامح والإخاء بين كافة فئات المجتمع، ‏ وتعزيز القيادة الآمنة على الطرق، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في فندق جراند حياة، بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومديري وممثلي الجمعيات الخيرية وعدد من الضباط.

وأشاد معالي الفريق عبد الله المري، بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات الخيرية في الإمارة، والذي كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «تكاتف»، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الدائم مع تلك الجهات الخيرية، وتعزيز التعاون المشترك معهم، خصوصاً في المشاريع والمبادرات الإنسانية، تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع.

ومن جانبه، قال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن مبادرة تكاتف تعد من المبادرات التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، لتوزيع وجبات الإفطار، وهي تجسد القيم الإماراتية والنبيلة وترسخ ثقافة الخير، بالإضافة إلى توعية سائقي المركبات ومستخدمي الطريق بالانتباه والتأني، وعدم القيادة بطيش وتهور للحاق بموعد الإفطار، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز السلامة المرورية.