السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة دبي توزع 205 آلاف وجبة إفطار على مستخدمي الطريق
شرطة دبي توزع 205 آلاف وجبة إفطار على مستخدمي الطريق
30 ابريل 2022 01:58

دبي (الاتحاد)

تواصل الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي توزيع وجبات إفطار على مستخدمي الطريق خلال شهر رمضان المبارك.
وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن فريق إدارة الحملات والتوعية المرورية نجحوا في توزيع أكثر من 205 آلاف و400 وجبة طيلة الشهر الكريم، بالتعاون مع الشركاء في كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، وجمارك دبي، وهيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة النقل والمواصلات، وقناة الإذاعة والتلفزيون NTV، وهيئة دبي الرقمية، ومركز حماية الدولي، والفردان للصرافة، وشركة الكوزي، وشركة ون روود، وشركة فور إيفر، وصيدلية لايف. إلى جانب أكاديمية شرطة دبي، والإدارة العامة للموارد البشرية، ومركز شرطة نايف، الذين أشرفوا على تيسير مهام المتطوعين والشركاء في توزيع وجبات الإفطار على قائدي المركبات ضمن عدد من النقاط، شملت تقاطع سيتي ووك، وتقاطع سيتي سنتر، وتقاطع سينشري مول، وتقاطع جمعية الاتحاد، وتقاطع المزهر، وتقاطع المدينة مول، وكذلك دوار السطوة، وتقاطع أكاديمية شرطة دبي، وتقاطع الثاني من ديسمبر، وتقاطع مركز نايف، وتقاطع الخوانيج، وتقاطع المحيصنة، وتقاطع مسجد السلام، وتقاطع مدينة لوتاه.
وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البرامج والأنشطة التوعوية المتعلقة بالجانب المروري، ونشر الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق، واستخدام كل الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق الهدف المنشود من تلك البرامج والفعاليات، مؤكداً أن الحوادث المرورية غالباً ما تزيد قبل موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، نظراً لإسراع السائقين للوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة بزيادة سرعة مركباتهم، وارتكاب المخالفات المرورية الأخرى، كالتجاوز من كتف الطريق، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات المرورية، والتي من شأنها أن تتسبب بوقوع حوادث مرورية قاتلة تذهب فيها أرواح بريئة، إضافة إلى ما ينتج عنها من إصابات بشرية وأضرار بالممتلكات.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
رمضان
آخر الأخبار
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©