شرطة دبي توزع 205 آلاف وجبة إفطار على مستخدمي الطريق

دبي (الاتحاد)

تواصل الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي توزيع وجبات إفطار على مستخدمي الطريق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن فريق إدارة الحملات والتوعية المرورية نجحوا في توزيع أكثر من 205 آلاف و400 وجبة طيلة الشهر الكريم، بالتعاون مع الشركاء في كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، وجمارك دبي، وهيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة النقل والمواصلات، وقناة الإذاعة والتلفزيون NTV، وهيئة دبي الرقمية، ومركز حماية الدولي، والفردان للصرافة، وشركة الكوزي، وشركة ون روود، وشركة فور إيفر، وصيدلية لايف. إلى جانب أكاديمية شرطة دبي، والإدارة العامة للموارد البشرية، ومركز شرطة نايف، الذين أشرفوا على تيسير مهام المتطوعين والشركاء في توزيع وجبات الإفطار على قائدي المركبات ضمن عدد من النقاط، شملت تقاطع سيتي ووك، وتقاطع سيتي سنتر، وتقاطع سينشري مول، وتقاطع جمعية الاتحاد، وتقاطع المزهر، وتقاطع المدينة مول، وكذلك دوار السطوة، وتقاطع أكاديمية شرطة دبي، وتقاطع الثاني من ديسمبر، وتقاطع مركز نايف، وتقاطع الخوانيج، وتقاطع المحيصنة، وتقاطع مسجد السلام، وتقاطع مدينة لوتاه.

وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البرامج والأنشطة التوعوية المتعلقة بالجانب المروري، ونشر الثقافة المرورية بين مستخدمي الطريق، واستخدام كل الطرق والوسائل المناسبة لتحقيق الهدف المنشود من تلك البرامج والفعاليات، مؤكداً أن الحوادث المرورية غالباً ما تزيد قبل موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، نظراً لإسراع السائقين للوصول إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بزمن قصير، ما يجعلهم عرضة لارتكاب المخالفات المرورية الخطرة بزيادة سرعة مركباتهم، وارتكاب المخالفات المرورية الأخرى، كالتجاوز من كتف الطريق، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء على التقاطعات المرورية، والتي من شأنها أن تتسبب بوقوع حوادث مرورية قاتلة تذهب فيها أرواح بريئة، إضافة إلى ما ينتج عنها من إصابات بشرية وأضرار بالممتلكات.