جامعة العين الأولى في الإمارات لـ«تأثير الجامعات»

أبوظبي (الاتحاد)

ارتقت جامعة العين للمرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات والعاشرة عربياً و201-300 عالمياً ضمن تصنيف التايمز العالمي لتأثير الجامعات العالمية 2022 والذي ضم 1524 جامعة من 110 دولة.

وأعرب الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، عن فخره بنتائج التصنيف التي لم تكن لتتحقق لولا الجهود المستمرة لأسرة الجامعة. مشيراً إلى أن التصنيف الذي يعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد إنجازاً كبيراً، وقد حققت نتائج باهرة في كل من هدف «التعليم الجيد» (ضمن أفضل 80 جامعة عالميا)، وهدف «المساواة بين الجنسين» (ضمن أفضل 70 جامعة عالميا).