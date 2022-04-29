السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
اعتماد الإجراءات الوقائية المتعلقة بعيد الفطر في أبوظبي
اعتماد الإجراءات الوقائية المتعلقة بعيد الفطر في أبوظبي
29 ابريل 2022 20:42

  • اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية لعيد الفطر المبارك 2022 والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية.

  • ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على موقع تويتر أن ذلك يأتي "حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع".

 

عيد الفطر
الإجراءات الاحترازية
صلاة العيد
آخر الأخبار
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
عربي ودولي
إجلاء أكثر من مليون شخص من أوكرانيا لروسيا منذ 24 فبراير
اليوم 08:09
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. 2.36 مليار درهم قروض سكنية للمواطنين
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©