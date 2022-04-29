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الإمارات
"الطوارئ والأزمات" و "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" تعلنان عن تحديث إجراءات الدخول للدولة
"الطوارئ والأزمات" و "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" تعلنان عن تحديث إجراءات الدخول للدولة
29 ابريل 2022 18:12

أعلنت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة، على أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022. ويتضمن التحديث الجديد السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى دولة الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أوالبطاقة الشخصية.

وأكدت الهيئتان أن الإجراءات المحدثة تأتي في إطار تسهيل السفر بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعماً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع وتماشياً مع جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.

المصدر: وام
الطوارئ والأزمات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
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