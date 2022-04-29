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الإمارات
بريد الإمارات يوصي متعامليه بالحذر عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الزائفة
بريد الإمارات يوصي متعامليه بالحذر عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الزائفة
29 ابريل 2022 18:10

 أوصى «بريد الإمارات» متعامليه بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الزائفة التي تدَّعي أنها تابعة لبريد الإمارات، مؤكداً أنه يواصل العمل على مواجهة الأنشطة الاحتيالية والمشبوهة التي تهدد المتعاملين ووضع حد لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وحملات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأوضح «بريد الإمارات» أنه يتيح بوابة دفع إلكتروني آمنة عبر موقعه الإلكتروني emiratespost.ae، وهي وسيلة الدفع الإلكتروني الوحيدة لشحناته.
 حيث إن جميع روابطها للدفع الإلكتروني تستخدم النطاق emiratespost.ae أو epg.ae، كما أنها لا تقوم مطلقاً بإعادة توجيه المتعاملين نحو بوابات دفع إلكتروني من طرف ثالث، ولا تطلب منهم مشاركة معلومات شخصية. ودعا «بريد الإمارات» المتعاملين إلى التحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمُرسِل والتواصل مع الفريق من خلال الاتصال بالرقم 600 5 99999 أو عبر البريد الإلكتروني CS@emiratespost.ae للتحقق من صحة أيَّة مراسلات مشبوهة مؤكداً على مواصلة فريقه لدعم المتعاملين والعمل على مراقبة هذه النشاطات الاحتيالية.

المصدر: وام
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الإمارات
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