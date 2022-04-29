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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
29 ابريل 2022 17:57

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على السواحل، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. 

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11: 13 والثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والثاني عند الساعة 07:38.. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً ويضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:01 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:01. 

المصدر: وام
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الإمارات
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