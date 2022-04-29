أبوظبي تحتفل بعيد الفطر بمجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، احتفالاً بعيد الفطر السعيد، بالتعاون مع شركائها، المجمّع الثقافي ومتحف اللوفر أبوظبي سلسلة متنوعة من البرامج والأنشطة الترفيهية طوال أيام العيد في عدد من المواقع الثقافية في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، مُتيحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع للاستمتاع بعروض استثنائية رائعة.

ويقدم المجمّع الثقافي ضمن أنشطة العيد للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التفاعلية من بينها عروض الحكواتي والرسم والديكور وصنع الفوانيس وفنون البالون على مدار أيام العيد الثلاثة في مكتبة الأطفال. ويستضيف قصر الحصن عروضاً أدائية تقليدية للعيالة والربابة والتغرودة وغيرها، بالإضافة إلى العادات الحرفية والممارسات التراثية مثل الصقارة. كما تم تخصيص هدايا خاصة بالعيد /العيدية/ للزوار، الذين يمكنهم أيضاً التوجه إلى بيت الحرفيين للاستمتاع بركن بالحناء وسلسلة من ورش العمل المخصصة لجميع الأعمار.

وسيكون الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام فما فوق على موعد مع فيلم الرسوم المتحركة "زرافة" المستوحى من قصة حقيقية لأول زرافة تزور فرنسا وذلك في متحف اللوفر أبوظبي ..وسيأخذ الفيلم الذي تبلغ مدته 78 دقيقة الأطفال في رحلة تسرد قصة صداقة أبدية بين طفل صغير وزرافة يتيمة بينما تتكشف مغامراتهم معًا. وسيكون العائلات مع أطفالهم ممن هم فوق ال10 سنوات على موعد مع رحلة حول العالم من خلال فيلم "حول العالم في 80 يوما" الذي تبلغ مدته ساعتين، وسيأخذ المشاهدين في رحلة مع مخترع بريطاني غريب الأطوار وخادم صيني وفنان فرنسي طموح للفوز بالرهان. كما يمكن لأفراد المجتمع الاستمتاع بأداء الفرقة الموسيقية التي ستقدم عرضاً مباشراً في العيد، يتخلله عزف لأبرز المقطوعات من الموسيقى التصويرية للفيلم الكلاسيكي الصامت "مغامرات الأمير أحمد" ..ويقام هذا العرض بالتعاون مع سينما عقيل وبيركلي أبوظبي ..يُعد هذا العرض للجمهور والأطفال من سن التاسعة وما فوق فرصة استثنائية بمزيجه الفريد من الارتجال والموسيقى الإلكترونية المعاصرة من العالم العربي. ويمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم تسعة أعوام وما فوق الاستمتاع بفيلم الرسوم المتحركة الخيالي، حيث سيتعرفون على أهمية الروابط الأسرية والقدرة على إعادة كتابة مصيرهم ..لينطلقوا في مهمة لهزيمة الأشرار مع صبي صغير يُدعى "كوبو" يتلاعب بالأوريجامي بطريقة سحرية من خلال الموسيقى.

وجميع أفراد الأسرة من سن ثلاث سنوات فما فوق على موعد مع قصة هذا الفيلم القصير برسوماته الملهمة التي تحفز الأطفال على إيجاد طموحهم والثقة بالنفس والكفاح من أجل من يحبونهم. ويدعو اللوفر أبوظبي زواره للدخول في رحلة خاصة داخل أفكار الفنان الإماراتي أحمد عارف الظاهري واستعادة رحلته البصرية نحو عالم الفراسه ..ستأخذكم الصورة السمعية والبصرية المذهلة المستوحاة من البداوة، الزوار عبر بيئات مختلفة من جميع القارات مع مناظر طبيعية جميلة على خلفية سماء الليل. وهناك تجارب سمعية وبصرية فريدة من نوعها، تُعرض تحت قبة المتحف، حيث تُقدم هذه التجارب عبر تقنية الواقع المعزز التي ستعيدكم إلى أجواء المنازل الدمشقية حول الباحة العثمانية، البحرة الدمشقية. ويتم خلال يومي 2 و3 مايو عروض العيالة والرزفة كما أن جميع مواقع العين الثقافية ستشهد شفايا العيد في يوم 2 مايو في قلعة الجاهلي وقصر المويجعي ومتحف قصر العين و واحة العين، ومركز القطارة للفنون وبيت محمد بن خليفة ..لمزيد من المعلومات حول البرنامج الترفيهي خلال أيام عيد الفطر السعيد يرجى زيارة abudhabiculture.ae.