لجان مدرسية للرد على ملاحظات نتائج الفصل الثاني للطلبة

دينا جوني (دبي)

تنتهي غداً السبت مراحل إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والمخصصة لطلبة الحلقة الأولى، بعد تخصيص يوم 28 أبريل لإعلان نتائج طلبة الحلقة الثالثة، والجمعة 29 أبريل لطلبة الحلقة الثانية.

وحددت «تعليم» ثلاث مسؤوليات أمام الإدارات المدرسية عقب إعلان النتائج، أولها استقبال أية ملاحظات على النتائج من قبل طلبة المدرسة وأولياء أمورهم والرد على جميع التساؤلات من خلال تشكيل لجنة مختصة ضمن المدرسة، ابتداء من 9 مايو لغاية 16 مايو كحدّ أقصى، وذلك عبر قنوات التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور أو من خلال رابط خاص عبر الموقع الإلكتروني. كما أنها منوطة بتوضيح مستوى الطالب لولي الأمر من خلال التزامه بدعم جهود المدرسة لضمان تحسين نتائج ومستوى الطالب خلال الفصل الدراسي الثالث، بالإضافة إلى وضع خطة علاجية وإثرائية مرتبطة بنتائج التحليل لدعم رفع المستوى التحصيلي للطلبة.

ولفتت «تعليم» أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل نتيجة أي طالب عبر نظام «سويفت أسيس» و«المنهل» ومناقشتها مع ولي الأمر أو الطالب، داعية الإدارات إلى تقديم إجابات حاسمة وواضحة. وقالت إنه في حال الاضطرار إلى إجراء مراجعات لأي طالب والحاجة في ذلك إلى مخاطبة المؤسسة، فإن ذلك يتم من خلال إدارة المدرسة والمؤسسة فقط، من دون أن يستدعي ذلك زيارة ولي الأمر إلى مقر المؤسسة أو فروعها.

ولفتت المؤسسة أنها ستقوم بالتواصل مع الإدارات مباشرة عبر قنوات التواصل المعتمدة، وتقديم التوجيه المناسب بحسب كل حالة ترد من الإدارة، لتقوم بعدها الإدارة بتقديم الإجابة للطالب أو ولي الأمر صاحب الاستفسار.