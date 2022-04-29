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مطار أبوظبي يستعد لاستقبال 425 ألف مسافر خلال عطلة العيد
مطار أبوظبي يستعد لاستقبال 425 ألف مسافر خلال عطلة العيد
29 ابريل 2022 14:23

أعلنت مطارات أبوظبي أنه من المتوقع أن يستقبل مطار أبوظبي الدولي خلال عطلة إجازة عيد الفطر السعيد، في الفترة الممتدة من 30 أبريل الجاري إلى 8 مايو المقبل، نحو 425,000 مسافر.
 وقدمت مطارات أبوظبي اليوم نصائح للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تمشياً مع زيادة حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي. وتمثلت النصائح في أنه يتوجب على المسافرين قبل التوجه إلى المطار زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتهم قبل التوجه للمطار..إضافة إلى ضرورة التأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة التي تم التحقق من صحتها قبل الوصول للمطار.
 وتنصح مطارات أبوظبي مسافريها بالتوجه للمطار قبل الرحلة بثلاث ساعات..إضافة إلى ضرورة ارتداء القناع الخاص بالمسافرين في جميع الأوقات..إضافة إلى أهمية تناول قدر كاف من السوائل خلال الأوقات المزدحمة..وارتداء ملابس مريحة يوم السفر. كما يمكن للمسافرين الاطّلاع على أحدث قوانين وقواعد السفر لوجهتهم من خلال التواصل مع شركة الطيران المعنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطار أبوظبي الدولي
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