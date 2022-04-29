محمد بن راشد: الإمارات توقع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوم لمحطة الفضاء الدولية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن توقيع دولة الإمارات اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوم لمحطة الفضاء الدولية.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الامارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوم لمحطة الفضاء الدولية … الإمارات ستكون الدولة الـ 11 في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء .. فخورين بشباب الإمارات».