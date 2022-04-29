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محمد بن راشد: الإمارات توقع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوم لمحطة الفضاء الدولية
محمد بن راشد: الإمارات توقع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوم لمحطة الفضاء الدولية
29 ابريل 2022 14:18

 

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن توقيع دولة الإمارات اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوم لمحطة الفضاء الدولية.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الامارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوم لمحطة الفضاء الدولية … الإمارات ستكون الدولة الـ 11 في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء .. فخورين بشباب الإمارات».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
محطة الفضاء الدولية
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