آمنة محمد الشحي: التطوع رسالة

مريم بوخطامين (راس الخيمة)أكدت آمنة محمد خمبش الشحي متطوعة في الهلال الأحمر برأس الخيمة لتوزيع الوجبات الرمضانية أن حبها للتطوع وشغفها بتقديم المساعدة للآخرين وراء إصرارها على مواصلة التطوع على الرغم من الظروف الأسرية الخاصة بالأسرة والأولاد.وكشفت الشحي التي دأبت على توزيع الوجبات في محطات البترول والمناطق التي يحددها المسؤولون على أن تقديم المساعدة للآخرين، خاصة في هذا الشهر الفضيل هو جزء العمل التطوعي الذي تحرص على القيام به إلى جانب مجموعة كبيرة من المتطوعين المواطنين الذين يحرصون على ترجمة هذا الموروث الإماراتي على أرض الواقع، ومساعدة الآخرين، وتقديم نموذج لعمل الخير الذي يتطلب منا مجهوداً مضاعفاً أحياناً خاصة بالنسبة للمواطنات اللاتي لديهن أطفال.

وأشارت إلى أنها تصر يومياً على تقف يومياً في العديد من المناطق لتقديم الوجبات للصائمين ضمن فريق الهلال الأحمر على الرغم من الظروف الأسرية المتمثلة في طفلتها الرضيعة، وباقي أفراد الأسرة، حيث تضطر يومياً لاصطحاب طفلتها خلال فترة عملها التطوعية، مشيرة إلى أن تشعر بالسعادة دائماً هي وفريق العمل عندما يقدمون المساعدة للآخرين والذين تضطرهم الظروف أحياناً للتواجد في الشوارع عند الإفطار.

وأكدت الشحي أنها تشارك في هذا العمل منذ عدة سنوات وبعد الزواج والانجاب واصلت دورها التطوعي، حيث وجدت دعماً ومساندة من زوجها وباقي أفراد الأسرة التي يتطوع غالبيتهم أيضاً في مثل هذه الأعمال، سواء في شهر رمضان أو غيره. وقالت إن أهم الدروس المستفادة من التطوع تتمثل في الإحساس بالمسؤولية نحو جميع أفراد المجتمع، والمثابرة والإحساس بالآخرين وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة لهم وهذه الأعمال تجعل الإنسان مرتبطاً بصورة أكبر بمجتمعه، مشيرة إلى أنها تحرص على التطوع منذ أن كانت طالبة، على أهمية التطوع ودور هيئات العمل الخيري في تقديم الدعم المطلوب للمحتاجين، على كافة المستويات.

وأوضحت أن فريق العمل يقوم بتقسيم مناطق توزيع الوجبات بين المتطوعين في مختلف المناطق المستهدفة على الطرق وفي محطات البترول بشكل يومي، مؤكدة حرصها على غرس حب التطوع في أبنائها كونه إرثاً وطنياً قام بغرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جميع أبناء الوطن.

